Als de damherten er niet bij kunnen, leeft de natuur op

In de Amsterdamse Waterleidingduinen wordt het drinkwater voor de hoofdstad gezuiverd. Het terrein is tegelijkertijd een belangrijk natuurgebied dat kampt met een te grote populatie damherten. Afgeschermde gebieden laten zien hoe de natuur zich herstelt als de herten er niet bij kunnen.

Vogelenzang

‘Let een beetje op waar je loopt!’ Ecoloog Mark van Til van Waternet, beheerder van de Amsterdamse Waterleidingduinen, is maar wat zuinig op de parnassia waarvan de tere witte bloemetjes schuilgaan in het groen. Afgeschermd van de omvangrijke hertenpopulatie die in de Waterleidingduinen al jaren een probleem vormt, wordt in de zogenoemde exclosure – een voor grazers afgeschermd gebied – zichtbaar hoe een vochtige duinvallei eruit kan zien zonder vraat van de herten.

Door het hoogteverschil zijn er ook vochtiger gedeelten waar de moeraswespenorchis en de rietorchis zich weer laten zien, ook zij vielen ten prooi aan de herten, net als het rond wintergroen dat met zijn tere witte bloemetjes karakteristiek is voor de duinvallei en ..

