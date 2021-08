Weinig Duitsers hebben zo veel indruk gemaakt in Groningen als Bommen Berend

Duitsland – Nederland is een serie over het gemeenschappelijk verleden van beide landen, met het oog op de Bondsdagverkiezingen van 26 september. Aflevering 8: de bisschop van Münster valt aan.

Elk jaar op 28 augustus vieren de Groningers dat er in 1672 een eind kwam aan de belegering van de stad door de bisschop van Münster, Christoph Bernhard von Galen, bijgenaamd Bommen Berend. Zijn bijnaam dankte de bisschop aan het veelvuldig gebruik van bommen en mortieren.

Weinig Duitsers hebben zo veel indruk gemaakt in Groningen en wijde omgeving als Bommen Berend. Sinds 1650 was hij prinsbisschop van het prinsbisdom Münster. Zijn rijk strekte zich uit Bocholt, nabij de Rijn, tot aan de Dollard. In de loop der eeuwen hadden zijn voorgangers wereldlijk gezag verworven in het bisdom en in gebieden die daar buiten lagen. Als bisschoppen bezaten zij geestelijke macht, als prins bezaten ze wereldlijke macht. Ook Bommen Berend wisselde moeite..

