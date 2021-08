Etappe 30 - De laatste fietstocht: tussen stroomdalflora en patrijs

Medewerkers van het Nederlands Dagblad fietsen deze zomer in estafette door Nederland en doen verslag van hun belevenissen. In de 30e etappe fietst redacteur Hilbrand Rozema.

Aan de Vecht bij Ommen komt het verleden terug. Dat gebeurt met zwaar materieel; grote tractoren rijden af en aan. Arend Spijker ziet het met welbehagen aan. Hij is bestuurslid van de Stichting Ommermars. ‘Hier broedde welgeteld nog één grutto’, zucht hij. ‘En nog wat kieviten. Door het afgraven van de bovenlaag kan de stroomdalflora zich herstellen, zoals de steenanjer, ook bekend als Vechtdalanjer.’ Het paars-roze bloempje is nu symbool voor het Vechtdal. Zijn enthousiasme is aanstekelijk. Ik kijk opzij en zie hem denken: patrijzen. Precies wat ik zelf ook net dacht. Als er één vogel is die ik mis, dan wel de patrijs. Veertig jaar geleden vlogen er nog hele koppels voor je voeten op, als je hier de Ommermars in liep. ‘Ja’, zegt Spijker..

