Navigatie moet ‘ongelukkenpiek’ scholieren in september bestrijden

Honderdduizenden automobilisten krijgen via hun navigatiesysteem een melding om voorzichtig deel te nemen aan het verkeer. De pilot is deel van de nieuwe aanpak van Veilig Verkeer Nederland, die jaarlijks campagne voert voor verkeersveiligheid als de scholen weer beginnen.

Amersfoort

‘Zodra de scholen openen, wordt het drukker in het verkeer en registreren wij de meeste ongelukken onder fietsende scholieren’, zegt woordvoerder van Veilig Verkeer Nederland (VVN) Rob Stomphorst. ‘Er vallen in september twee keer zoveel verkeersslachtoffers onder twaalfjarige scholieren als in de rest van het jaar.’ Absolute aantallen over het aantal verkeersongelukken onder scholieren ontbreken, omdat niet alle ongelukken worden bijgehouden.

Ondanks het feit dat VVN al jarenlang campagne voert als de scholen weer beginnen, blijft er een ‘ongelukkenpiek’ na de zomervakantie. Hebben de campagnes van de afgelopen jaren geen effect gehad? ‘Jawel’, zegt Stomphorst, ‘al hopen ..

