Een verrassingspakket van Los Lobos, de Amerikaanse band die zo veel Mexico in de genen heeft dat Spaanstalig en kwistig trompetgeschal bijna wetmatig zijn. Ditmaal blijkt dat ook al uit de titel: Native Sons pakt ook even de indianen mee. Het is ook een statement, na Trump, dat immigranten er niet alleen bij horen, maar een integraal deel zijn van het Amerikaanse verhaal. De uitdossing is fraai; in het hoesboekje niet alleen teksten en foto’s, maar ook een stukje uitleg bij elk lied. De dertien songs variëren van pure fiësta tot ballades en stevig neergezette klassiekers als het geestige ‘Farmer John’ (‘Boer Jan, ik ben verliefd op uw dochter; ja, die met de kastanjebruine ogen’). De kern van de band wordt nog steeds gevormd do..

