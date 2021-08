Taptoe is terug in de openlucht

De Nationale Taptoe is na zestien jaar terug in de openlucht. Als de show op tijd begonnen was, had de show het op de eerste dag zelfs droog gehouden.

De militaire taptoe is dit jaar bij het Nationaal Militair Museum in Soesterberg.

Soesterberg

Maar de voorstelling begon donderdag een kwartier te laat op het buitenterrein van het Nationaal Militair Museum (NMM) in Soesterberg. Voor een van de deelnemende orkesten was geen touringcar komen opdagen voor het vervoer naar het evenement. De speaker vroeg geduld van de bezoekers. Een valse start voor de Nationale Taptoe, die altijd met militaire precisie wordt uitgevoerd en stipt op tijd begint. Het mocht de pret niet drukken; de echte fans zijn blij dat na een jaar afwezigheid het grootste militaire muziekevenement van Nederland terug is. Niet in Ahoy Rotterdam, maar vanwege COVID-19 op een locatie in de buitenlucht.

Alle Nederlandse militaire orkesten - zoals de Marinierskapel der Koninklijke Marine, de Koninklijke Milita..

