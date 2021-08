Etappe 29 - De geschiedenis als rode draad tussen Nieuw-Amsterdam en Ommen

Medewerkers van het Nederlands Dagblad fietsen deze zomer in estafette door Nederland en doen verslag van hun belevenissen. In de 29e etappe fietst redacteur Jort van Slooten.

Al vroeg in de ochtend is het onrustig in de voortuin van Cor (62) en Carina Put (61). De bordjes met ‘Museum Oeroud’ wekten de interesse en zodoende belandde de doorgeeffiets er voor de deur. Cor, nog in zijn pyjamabroek, komt naar buiten. Hij vraagt me, terecht, waarom er een vreemdeling rondjes door zijn tuin loopt. Eenmaal bijgepraat ontdooit hij direct. Niet veel later toont hij samen met zijn vrouw Carina vol enthousiasme hun indrukwekkende verzameling fossielen.



Carina en Cor Put in hun museum. - beeld nd

fossielen

De passie begon in 1989 tijdens een vakantie in Nice, Frankrijk. ‘We waren op een strand waar regelmatig fossielen gevonden werden. Bij de..

