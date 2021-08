Etappe 28 - Van Emmen naar Nieuw-Amsterdam: ‘Nee ik heb ja niks te klagen’

Met zijn herdersstok port Dirk Gerrits in de grond, tot die ineens vlot de bodem inzakt. Onder het veenoppervlak zit niets dan water.

We zijn in Bargerveen, dat volgens internet het laatste stukje echt Drents hoogveen is. De rest is afgegraven. Hier is water overal aanwezig. Droog land en plassen wisselen elkaar af. De grond veert onder je voeten.

Bargerveen is mijn eerste doel voor vandaag. Daarnaast had ik een ambitieus plan: doorsteken via Duitsland om uit te komen in Oldenzaal. Maar mijn zoon Daan, 9 jaar oud, bepaalt het tempo. Al in Bargerveen is duidelijk dat we te traag zijn, onder andere doordat de wind steviger is dan verwacht. In Nieuw-Schoonebeek besluiten we de tegenwind te trotseren en naar het dichtstbijzijnde station ..

