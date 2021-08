15.000 bezoekers bij Airborne Herdenking

Bij de Airborne Herdenking van vorig jaar was een select gezelschap aanwezig. Publiek kon er niet bij zijn.

Ede

Die dag springen parachutisten uit deels historische vliegtuigen ter herdenking van het begin van de Slag om Arnhem in september 1944. Gewoonlijk trekken de luchtlandingen vele tienduizenden toeschouwers, maar vanwege de coronacrisis is dat dit jaar onmogelijk. Vorig jaar was de herdenking op de heide helemaal zonder publiek.

vertellen

Volgens burgemeester René Verhulst van Ede is het belang van de herdenking op de hei groot. ‘De geschiedenis van de Airborne Luchtlandingen hoort bij Ede. We moeten de geschiedenis van de jonge para’s die een sprong waagden in het onbekende blijven vertellen.’ De luchtlandingen op de Ginkelse Heide waren onderdeel van de geallieerde bevrijdingsoperatie Market Garden. Talloze pa..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .