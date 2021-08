De evenementensector vindt het mooi geweest: tijd om de stilte te doorbreken in concertzalen en op festivalterreinen

De evenementensector in Nederland vindt het mooi geweest. Vanaf 1 september wil zij festivals, concerten en andere evenementen organiseren met een volledige capaciteit. Daarom wordt op zaterdag 21 augustus de vreedzame protestmars ‘Unmute us’ gehouden in vijf Nederlandse steden. De Amsterdamse rapper Rivelino Rigters loopt ook mee.

Amersfoort

‘We zien geen goed argument meer om evenementen niet plaats te laten vinden’, zegt Jasper Goossen, één van de initiatiefnemers van Unmute us. ‘De vaccinatiegraad wordt niet hoger. Driekwart van alle 18-plussers is al volledig gevaccineerd. Binnenkort zijn er geen mensen meer die een eerste prik halen. Waar wachten we dan nog op?’

Het kabinet heeft evenementen zonder vaste zitplaats tot en met 19 september verboden. Dat verbod geldt ook voor meerdaagse evenementen met overnachting.

willekeur

Jasper Goossen van Unmute us is zelf mede-eigenaar van Apenkooi Events, bekend van festivals zoals Pleinvrees, Amsterdam Open Air en The gardens of Babylon. Hij noemt het ‘oneerlijk’. ‘Het voelt ook als wi..

