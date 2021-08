Etappe 27 - Kleurrijke kunst en vliegende zwempret tussen Assen en Emmen

Medewerkers van het Nederlands Dagblad fietsen deze zomer in estafette door Nederland en doen verslag van hun belevenissen. In de 27e etappe fietst redacteur Hanke van den Broek.

‘Normaal gesproken barst het hier van de mensen’, zegt Gerard Jansen (60). We zitten met koffie op het lege terras van de Balloohoeve, net buiten Assen. Terwijl zijn vrouw Elies (60) en hun kleindochter Ilse (2) de kippen en konijnen bekijken, vertelt Jansen me over de hoeve. Er is niet alleen een terras en een biologische winkel te vinden, maar ook een zorgboerderij, camping en een manege. Jansen regelt stageplekken voor studenten in het praktijkonderwijs, en soms komen leerlingen op deze hoeve terecht. ‘Als studenten zeggen dat ze met dieren willen werken, dan weet ik wel waar ze heen moeten’.

Jansen is een ‘geboren Drent’ zegt hij met trots. En dat hij dol is op zijn provincie is duidelijk: hij weet er alles van af. Voor ik het weet, b..

