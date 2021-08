Duizenden gevaccineerden blijken niet voldoende beschermd tegen covid

Duizenden gevaccineerden blijken niet of nauwelijks beschermd tegen covid omdat ze door problemen met hun immuunsysteem te weinig antistoffen aanmaken. Zij moeten zichzelf noodgedwongen blijven afzonderen zolang de vaccinatiegraad niet hoog genoeg is.

Amsterdam

Dat blijkt uit de eerste resultaten van een dinsdag gepresenteerd onderzoek onder vier patiëntengroepen. Tot nu toe was onbekend hoe groot de groep is die niet of slecht op coronavaccins reageert omdat mensen met immuunproblemen niet hebben meegedaan aan de grote vaccinstudies van de farmaceuten. Terwijl het alles bij elkaar om een aanzienlijke groep gaat, in Nederland naar schatting ruim 500.000 mensen. Zij slikken bijvoorbeeld medicijnen die hun afweer onderdrukken of hebben een verzwakt immuunsysteem door een aangeboren ziekte of door een chemokuur.

Begin dit jaar hebben verschillende ziekenhuizen, met steun van onderzoeksfinancier ZonMw en patiëntenverenigingen, onderzoek opgezet. Artsen analyseerden het bloed van vele ..

