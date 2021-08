Bij de reeënopvang in Soestduinen waarschuwen ze voor ‘het Bambi-effect’

Soestduinen

‘Kom dan! Kom maar. Wil je drinken? Kom dan!’ Met in elke hand een flesje melk hangt Ton van Galen over het hek. Zacht geritsel klinkt in het struikgewas. Voorzichtig trippelt er een reekalfje naar het hek, gespitst op verdachte bewegingen. De fles melk is echter zo aanlokkelijk dat hij het erop waagt. Gulzig slokt hij de melk op. Kalfje nummer twee volgt op afstand, maar schiet terug het bos in als hij ‘vreemden’ ontwaart, al staan journalist en fotograaf op grote afstand van de begeerde fles melk. ‘Sorry hoor jongens’, zegt Van Galen. ‘Ik was er al bang voor. Aan mij is-ie nu wel gewend, maar bij vreemden is-ie zo weg. Ik weet zeker dat als jullie straks de oprit nog niet af zijn, hij tevoorschijn komt.’

Met zijn 86 jaar werd..

