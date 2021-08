Ernst Kuipers blikt terug: ‘We deden het juiste, maar betalen een prijs’

Hij vond dat Nederlanders niet alleen van het ministerie en RIVM afhankelijk moesten zijn voor informatie. Dus was Ernst Kuipers bijna onafgebroken op tv. Nu blikt hij terug. ‘Ik ben een groot voorstander van vaccineren, van testen, van alle coronamaatregelen, dus aan mij hebben de wappies verder niks.’

Ernst Kuipers: 'Toen ik coassistent werd, moest ik me laten inenten tegen hepatitis B. Dat deed iedereen, nooit één vraag over gehoord.'

Rotterdam

Hij is net terug van een vakantie op Terschelling waar hij samen met twee broers een huisje heeft in de duinen, 200 meter van zee. Beetje aangerommeld, buitenom geschilderd, klusjes gedaan en het hoofd leeggemaakt. Al achttien maanden lang wordt de agenda van Ernst Kuipers, bestuursvoorzitter van het Erasmus MC, gedomineerd door corona.

Hij gaf zeventig persconferenties in de hal van zijn ziekenhuis, om daar als voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg de ziekenhuiscijfers te duiden. Wekelijks (‘vaker wilde ik niet’) schoof hij aan bij een actualiteitenprogramma of een talkshow, waar hij een kritische noot niet schuwde. ‘Ik hoef niet per se op tv’, zegt hij daarover, ‘maar ik vond het wél belangrijk dat de informatie niet ..

