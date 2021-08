Naasten Samuël Boujadi vragen hulp van Nederlandse overheid bij zoektocht naar lichaam

Familie en vrienden van de vermiste Samuël Boujadi hebben het ministerie van Buitenlandse Zaken gevraagd om de zoektocht op het meer van Bracciano voort te zetten. De 22-jarige Nederlander is sinds vrijdag 25 juni vermist na een zwempartij in het meer bij Rome. Aangenomen wordt dat hij is verdronken.

Rome

De brandweer van Rome heeft niet goed naar Boujadi’s lichaam gezocht, stelt vriend Daniël van Deutekom in een brief aan het ministerie van Buitenlandse Zaken die hij maandag namens vrienden en familie heeft verstuurd. ‘De brandweer wist dat Samuël waarschijnlijk verdronken was waar het meer dieper dan veertig meter was. Desondanks besloten ze weken achtereen te zoeken met zeer verouderde duikpakken die niet dieper dan veertig meter konden. Hierdoor konden ze enkel dicht bij de kust zoeken. Vervolgens weigerden ze hulp te vragen van experts van buitenaf. Aangeboden hulp werd herhaaldelijk afgewezen.’ Er is volgens Van Deutekom door de brandweer nauwelijks met sonar gezocht, een techniek die gebruikmaakt van geluid om onder water een l..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .