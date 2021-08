Vissers willen praten met Schouten

Breezanddijk

Dat wil Eendracht Maakt Kracht, de groep vissers die zaterdag protesteerde tegen windmolenparken op het IJsselmeer. ‘De overheid is aan zet. We willen gelijke monniken, gelijke kappen’, stelt voorzitter Dirk Kraak. De vissers vinden dat de minister haar verantwoordelijkheid moet nemen, zegt Kraak. ‘We willen meer inspraak op windparken op zee en er moeten betere antwoorden komen op de onderzoeksvragen die we gesteld hebben over de gevolgen voor het mariene milieu door windparken. Daar zijn we nu het meest bezorgd om. Als windparken schadelijk zijn, wordt de visser ook afgerekend op de mindere visbestanden.’

Kraak wil ook dat vissers die willen stoppen goed gecompenseerd worden. En er moet geld komen om oudere schepen te kunnen..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .