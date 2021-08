Racen in Zandvoort ondanks corona, wie betaalt dat?

De Dutch Grand Prix in Zandvoort mag begin september doorgaan, voor 210.000 bezoekers in drie dagen. Het kabinet meent dat dit, ondanks corona, verantwoord kan. Wat zijn de risico’s en wat zijn de belangen?

Zandvoort

1. Waarom mag zo’n massa-evenement als de Formule 1 in Zandvoort wél doorgaan en veel bescheidener festivals/evenementen niet?

Puur formeel: het kabinet vindt dat organisator Dutch Grand Prix (DGP) aan alle voorwaarden voldoet en acht de risico’s op besmettingen kennelijk verwaarloosbaar. Evenementen met vaste zitplaatsen mogen doorgaan met twee derde van de reguliere capaciteit als er gebruik wordt gemaakt van coronatoegangsbewijzen (een vaccinatie-, test- of herstelbewijs). In dat geval hoeft er ook geen anderhalve meter afstand te worden bewaard.

Dat laatste is maar goed ook, voor DGP. Rondom het circuit in Zandvoort zijn nu legio tijdelijke tribunes opgebouwd. De meeste ooit in Nederland, zegt DGP-directeur Robert van Overdijk..

