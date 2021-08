Rijswijk

Op dit moment wordt hard gewerkt aan een inhaalslag, zegt een woordvoerder. ‘Het inhalen gaat langzaam maar gestaag. Maar het gaat ook om enorm veel niet afgenomen examens. Die krijg je niet zomaar weggewerkt.’

De wachttijd voor een praktijkexamen is op dit moment gemiddeld 8 weken, met uitschieters tot 14 weken. Voor het afleggen van een theorie-examen is de gemiddelde wachttijd 11,5 week. ‘We zitten hier met de 1,5 meter afstand. Nu moeten we tussen elke kandidaat een tafeltje leeg laten.’ De mogelijkheden om een theorie-examen af te leggen zijn wel verruimd. ‘We zijn nu zes dagen in de week open, ook in de avonden.’

Wat ook meespeelt, is een tekort aan examinatoren. Eerder al begon het CBR met een wervingscampagne om ruim honder..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .