Struikelsteen in Dieren herinnert aan verzetsman dominee Gerrit Plantagie

Het ijzeren tuinhek van gebogen spijlen staat er nog steeds. In de nacht van 20 op 21 januari 1944 stormden Duitse soldaten door het klaphekje over het grindpad naar de voordeur. Verzetsman dominee Plantagie werd gearresteerd. 77 jaar later plaatst de burgemeester van Rheden in het trottoir voor datzelfde hek aan de Zutphensestraatweg 24 in Dieren een kleine messing plaquette, een Stolperstein.