Struikelsteen herinnert aan verzetman Gerrit Plantagie

Het ijzeren tuinhek van gebogen spijlen staat er nog steeds. In de nacht van 20 op 21 januari 1944 stormden Duitse soldaten door het klaphekje over het grindpad naar de voordeur. Verzetsman dominee Plantagie werd gearresteerd. 77 jaar later plaatst de burgemeester van Rheden in het trottoir voor datzelfde hek aan de Zutphensestraatweg 24 in Dieren een kleine messing plaquette, een Stolperstein.

Dieren

Boerenzoon Gerrit Plantagie (1897-1945) uit Voorthuizen had ‘een late roeping’. Hij studeerde theologie in Kampen, raakte daar dik bevriend met student Kees Veenhof en werd in 1933 gereformeerd predikant in Dieren. Zijn gemeenteleden mochten hem graag. Volgens catechisanten gaf hij aanschouwelijk onderwijs. Met Pasen toonde hij een model van het graf en wentelde de steen weg.

Op 20 januari 1944 werd Plantagie verraden. Na maanden in gevangenissen en kampen passeerde hij zwaar ondervoed de poort van Kamp Dachau. Hij wist langs al die plekken zijn koffer met inhoud die zijn vrouw hem bezorgd had mee te slepen. In Dachau moest hij alles inleveren. Onder de nauwkeurige lijst (1 Hut, 1 Mantel, 1 Unterhose, enz.) zette hij voor het ..

