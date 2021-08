Vangst Amerikaanse rivierkreeftjes succesvol, maar nog geen oplossing

Rode Amerikaanse rivierkreeftjes vormen een groot probleem in sloot en plas. Waterschappen doen hun best om uit te zoeken hoe ze van de diertjes af kunnen komen. De kreeftjes eten al wat ze te pakken kunnen krijgen, verstoren de biodiversiteit en verpesten de waterkwaliteit. Gelukkig groeit de belangstelling van de horeca.

Bergambacht

Oranje boeitjes ter grootte van een tennisbal markeren de plaatsen waar rivierkreeftjesvisser Jan de Waard (61) op een meter of tien van elkaar fuiken heeft neergezet in het buitengebied van Bergambacht in de Krimpenerwaard. Hij stapt met zijn waadbroek aan de sloot in, graait naar de stok waarmee een staand net dat naar de fuik leidt net onder de waterspiegel is vastgezet en haalt de fuik binnen.

Twee keer per week leegt De Waard zijn fuiken hier. Hij haalt de knoop aan de achterkant los: ‘Kijk, een giebel, een karperachtige vis, net als deze rode Amerikaanse rivierkreeftjes een exoot die hier niet thuis hoort’, vertelt hij, terwijl hij het visje tussen de wriemelende kreeftjes uit haalt en terugzet. ‘Een mooie vis..

