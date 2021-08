Quarkbrötchen (kwarkbroodjes)

Week de rozijnen/abrikozen circa 15 minuten in lauwwarm water en verwarm de oven voor op 200 graden. Zeef bloem en bakpoeder boven een kom en voeg de beide soorten suiker, zout, kwark, melk en olie toe. Laat de rozijnen uitlekken en dep goed droog met een stukje keukenpapier. Voeg ze toe, meng alles goed en kneed kort tot een glad deeg. Het deeg is nu behoorlijk nat, maar vrees niet: dat hoort zo! Bekleed een bakplaat met bakpapier en verdeel met je handen het deeg in 8 à 10 ‘bollen’ op het bakpapier. Bestrijk met ei en vorm met de bolle kant van een lepel tot iets nettere hoopjes. Bak in 15-20 minuten goudbruin. Laat op een rooster afkoelen.(Bron: BACK! – Het Duitse bakboek)- In Duitsland wordt veel met kwark-oliedeeg gebakken. Het is makk..

