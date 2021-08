Bestaand medicijn, andere kwaal: veilig en goedkoop, maar farmabedrijven werken niet (meer) mee

Veelbelovende medicijnen dreigen in Nederland niet op de markt te komen, omdat de prijs te laag is. Het gaat om alledaagse geneesmiddelen die ook bij een andere ziekte blijken te werken. Farmabedrijven weigeren nog langer bij te dragen aan onderzoek, omdat ze hun investeringen niet terugverdienen.

Amsterdam

Onderzoek naar een tweede kans voor bestaande medicijnen heeft internationaal een hoge vlucht genomen. Voordeel is dat die middelen al zijn getest op veiligheid én goedkoop zijn omdat ze van het patent af zijn. ‘Dit soort onderzoek heeft alles in zich’, zegt hoogleraar cardiologie Jan-Hein Cornel (Radboudumc), ‘maar het dreigt nu spaak te lopen.’

Dat wordt duidelijk na een eerste Nederlands onderzoeksucces. Eind vorig jaar publiceerde vakblad The New England Journal of Medicine de resultaten van een Australisch-Nederlands onderzoek, waaruit blijkt dat het jichtmedicijn colchicine bij risicopatiënten de kans op een hartinfarct flink kan reduceren. Het onderzoek w..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .