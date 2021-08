Utrechtse kippen en hanen gevangen na overlast in park: ‘Het zijn er veel te veel’

Kippen in het Utrechtse Julianapark veroorzaken al lange tijd onrust. Na een petitie van omwonenden vóór en tegen het weghalen van de kippen, heeft de gemeente besloten dat de meeste kippen, en vooral hanen, weg moeten. Vrijdag was het zover.

Utrecht

Er klinkt continu gekakel in het Julianapark. Kippen lopen over de paadjes, een enkele kip zit hoog in een boom, weer andere kippen en hanen genieten op een bankje van de zon. Lichtgrijze kuikens verstoppen zich onder de vleugels van hun moeder.

Aan de noordkant van het park zit Sent van Krimpen (12) met een haan op schoot. Hij komt vaak naar het park. ‘Ik vind het leuk om bij dieren te zijn. En ik ken ze inmiddels goed. Kijk, die is schuw’, wijst van Krimpen, ‘en die is jaloers, en deze, op schoot, is heel tam.’ Kippen schieten van alle kanten naar van Krimpen toe als hij graankorrels op de grond strooit. De meelwormen laat hij nog even in zijn fietstas zitten. ‘Dat is..

