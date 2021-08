Zoektocht naar een vader

Olga heeft een moeizame relatie met haar vader. Hij is er wel, maar hij is er niet. Zij woont in Polen met haar moeder en gehandicapte broer, hij werkt in Ierland om zijn gezin financieel te onderhouden. Het contact is mondjesmaat. Het enige waar Olga zich aan vastklampt, is dat hij haar beloofd heeft dat ze een auto krijgt als ze achttien is. Ze wil niks liever, al gaat het halen van een rijbewijs nogal moeizaam. De film begint als ze voor de derde keer haar rijexamen aflegt. Alles lijkt onder controle, totdat Olga uitwijkt naar de andere rijhelft voor een bestuurder die onverwacht uit zijn parkeervak komt gereden. Opnieuw mislukt! Uit pure frustratie vernielt ze met een ferme trap de auto van de boosdoener.

Alles komt in een ander dagli..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .