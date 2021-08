Zandhagedis houdt races in Zandvoort niet tegen

De Stichting Duinbehoud heeft een rechtszaak verloren over de bescherming van de rugstreeppad en de zandhagedis bij het circuit in Zandvoort. Ook wat het kabinet betreft kunnen de Formule 1-races op 3, 4 en 5 september doorgaan.

Den Haag

Milieuorganisaties stellen dat de bouw van tribunes ten behoeve van de Dutch Grand Prix in strijd is met de natuurwetgeving. Maar de bestuursrechter van de rechtbank in Haarlem oordeelde donderdag dat de ingediende beroepen ongegrond zijn. Stichting Duinbehoud gaat nog wel in hoger beroep bij de Raad van State.

De provincie Noord-Holland verleende in 2019 een ontheffing van verboden om de beschermde rugstreeppad en zandhagedis te verstoren en de rust- en voortplantingsplaatsen te vernielen. Voor de bouw van tribunes zijn daarna duinen rondom het circuit platgeschoven en deels verhard, om zo veel mogelijk bezoekers op tribunes kwijt te kunnen.

voor zes jaar ongeschikt

Het gebied is daarmee de komende zes jaar ongeschikt als leefgebied voor de dieren, stellen de Stichting Duinbehoud en Stichting Natuurbelang Amsterdamse Waterleidingduinen. ‘De rechtbank vindt het acceptabel dat meer dan tien hectare leefgebied van beschermende diersoorten verloren gaat. Deze uitspraak staat op gespannen voet met de wetgeving voor natuurbescherming’, reageert directeur Marc Janssen van Duinbehoud. ‘Opvallend is dat de rechtbank voorbijgaat aan het feit dat dit duingebied inmiddels is geasfalteerd en dat het herstel van het natuurgebied vele jaren kan duren. De rechtbank negeert dit feit.’

Volgens de rechtbank heeft de provincie de ontheffing op de juiste wijze verleend door de belangen af te wegen. ‘De tribunes kunnen voorkomen dat bezoekers het duingebied beschadigen door vertrapping’, staat in het vonnis. Alternatieven zijn er volgens de rechter niet en een Grand Prix met minder bezoekers is geen optie. De tribunes zijn nodig voor een veilig en ordelijk verloop van de Formule 1, vindt de rechter.

In 2019 wees een voorzieningenrechter de bezwaren van natuurorganisaties ook al af en kon de bouw van tribunes doorgaan. De rechtbank noemt het race-evenement ‘van groot openbaar belang voor de topsport’ en een ‘impuls voor de regionale economie en het toerisme’. Die belangen wegen volgens de rechter zwaarder dan de aantasting van de leefgebieden van de zandhagedis en rugstreeppad. Die aantasting noemt de rechter ‘beperkt en ook grotendeels tijdelijk’.

meerdaags evenement

Haagse bronnen verwachten dat het kabinet vrijdag besluit dat de huidige coronamaatregelen geen belemmering zijn voor het doorgaan van de Formule 1 in Zandvoort. Het kabinet zette vorige maand een streep door meerdaagse evenementen met overnachtingen, tot 1 september. De Dutch Grand Prix is wel een meerdaags evenement, maar bezoekers hebben er een vaste zitplaats en overnachten er niet. Met toegangsbewijzen kan twee derde van de gebruikelijke capaciteit worden gebruikt. <