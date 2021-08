Mark Rutte bezoekt aardbevingsgebied

Het bezoek stond in het teken van de schadeafhandeling, versterking van gebouwen en de energietransitie. Het wordt volgens Rutte ‘spannend’ of de versterkingsoperatie in het gebied klaar is in 2028. Met waarnemend burgemeester Gerard Beukema van Loppersum had hij een gesprek met de Commissie Bijzondere Situaties. Gedupeerden spraken hem op straat aan om hun ervaringen over de versterkingsoperaties te delen (foto links). Ook in Steendam wachtten gedupeerden Rutte op, zoals ondernemer Martine Baks (foto rechtsboven). Rutte sprak daar ook met het burgercollectief ‘Dorp in eigen hand’ (foto rechtsonder) .

Loppersum - Steendam