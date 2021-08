Etappe 24 - Een voetbalveld getatoeëerd op je been, waarom ook niet?

Journalisten van het Nederlands Dagblad fietsen deze zomer in estafette door Nederland en doen verslag van hun belevenissen. In de 24e etappe fietst contentmarketeer Hermen Loonstra.

Vol in de wind fiets ik noordelijk Friesland in. Maar onverrichter zake keer ik terug uit Jistrum, een dorpje zo klein dat zelfs de Friezen mij de weg erheen niet konden wijzen. Ik zocht een mooi verhaal over mijn opa die hier is opgegroeid.

De meeste kans op een mooie anekdote zou ik maken bij de overburen van zijn ouderlijk huis. Zij wonen er al hun hele leven, liet een passerend stel weten. Helaas - de overburen zijn niet thuis en zo zit ik eerder dan verwacht weer op de fiets.

De gemiddelde eilandbewoner of Zeeuw zal me uitlachen, maar in het open veld valt de wind me vies tegen. Ik excuseer mijzelf voor het feit dat ik de gemakkelijke weg neem en verlaat het binnenveld. De tocht vervolg ik te midden van voorbijrazend verkeer.

