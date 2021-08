Tijdens de zorgvakantie nemen vrijwilligers de zorgen van mantelzorgers uit handen. ‘Het is als een gezond virus’

Een week zorgvakantie is voor zowel deelnemers als vrijwilligers iets om naar uit te kijken. ‘Mijn vriendinnen stuurden zomerse ansichtkaarten terwijl ik thuis zat. Nu kan ik ook weer op vakantie.’

Gasten krijgen een tour over het landgoed.

Doorn

Met een vakantiegast aan de arm doorkruist vrijwilliger Betty het restaurant van Nieuw Hydepark, op weg naar het terras buiten. ‘Oké mensen, wie sluit er nog meer aan bij de ochtendgymnastiek’, roept ze naar de deelnemers van de zorgvakantie die nog aan de ontbijttafels zitten. Het zonovergoten terras van Nieuw Hydepark biedt een rijk uitzicht over het groene, bloeiende landgoed Hydepark. Buurtbewoners in Doorn kunnen het grote landgoed betreden en er steekt net een hardloper het gazon over. ‘Hopelijk komt de kudde schapen zo ook nog langs’, zegt een van de vakantiegangers terwijl ze naar rijen stoelen loopt die een vrijwilliger heeft klaargezet. Het volgende half uur zijn er oefeningen voor de armen, buik, benen én de onderkin. Vri..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .