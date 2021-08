Tieners missen heldere informatie over het vaccin en de gevolgen

In huize Schijff wordt vaak gesproken over de vaccinatie. Van links naar rechts: Mattanja, Yonah, Gendro, Esmee en Jeremy.

In huize Schijff in Hoofddorp zitten de prikuitnodigingen voor een coronavaccinatie van Jeremy (17) en Yonah (14) nog in de enveloppen. Sterker nog, die zitten zelfs nog dicht. ‘We weten wat erin zit’, reageert Jeremy. Hij is de oudste zoon van Gendro en Mattanja Schijff, beiden gevaccineerd, en broer van Yonah en Esmee (11).

Jeremy was vanaf het begin ‘sceptisch’ over de vaccinatie. ‘Corona is groot, en iedereen wil een oplossing. Misschien worden er dan wel bijwerkingen over het hoofd gezien. Dan ben je straks van corona af, maar heb je een ander gekkigheidje. Dus was ik niet van plan mij te laten vaccineren.’

Zijn voornemen veranderde toen de enveloppe van de Rijksoverheid in de brievenbus viel. ‘Misschien is het g..

