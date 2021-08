Zwolle vergroent door deelname NK tegelwippen. ‘Elke tegel en klinker telt’

Zwolle

Steeds vaker krijgt Zwolle te maken met overlopende straten en ‘snikhete’ plekken in de stad, vertelt woordvoerder van de gemeente Zwolle Edith Camerik. ‘Daarom doen we mee met het Nederlands kampioenschap tegelwippen. We willen zoveel mogelijk stenen vervangen door groene tuinen om hittestress en wateroverlast te bestrijden. Bovendien dragen groene tuinen bij aan biodiversiteit en ziet de straat er leuker uit.’

Zwolle ligt in een delta en is daardoor kwetsbaar voor de weersextremen die klimaatverandering met zich meebrengt, zegt Camerik. ‘Zo’n tweederde van de stad is privébezit. Met deze actie willen we mensen motiveren te vergroenen.’ Om inwoners van de gemeente daarbij te helpen..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .