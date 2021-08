Den Haag waarschuwt strandgangers: ‘Ook met mooi weer is de zee niet zonder gevaren’

'Afkoelen en zwemmen in zee is heerlijk, maar ook met mooi weer is de zee niet zonder gevaren. Kijk naar de strandvlaggen en volg de aanwijzingen van de lifeguards op’, meldt de gemeente op Twitter. Het wordt deze donderdag volop zomerweer, met veel zon en een middagtemperatuur die oploopt naar 27 graden.

Vorig jaar kwamen langs de Nederlandse kust tientallen badgasten in de problemen door sterke stromingen en muien. In Julianadorp (Noord-Holland) verdronk een Poolse man nadat hij drie kinderen uit het water had gered. Een Haagse tiener verdronk in zee bij Monster.

Op de populaire stranden staan gekleurde vlaggen die aangeven of het veilig is om in zee te zwemmen. Een gele vlag wijst op gevaar, bij een rode vlag is zwemmen verboden.

