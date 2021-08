‘Ook op melkpak Beter Leven-ster’

Alle verse kip in Nederlandse supermarkten zal uiterlijk eind 2023 ten minste één Beter Leven-ster dragen. ‘Een grote stap’, volgens dierenwelzijnsorganisatie Wakker Dier, die zich nu wil richten op het welzijn van melkkoeien.

Amsterdam

Aan de ‘flopfkippen’, in de supermarktschappen komt een einde. Dit zijn kippen die het ietsje beter hebben dan de zogenoemde ‘plofkip’, maar zeker geen ster verdienen van de Dierenbescherming.

In maart kondigde Albert Heijn als eerste supermarkt aan over te gaan op ‘sterkip’, kip met een Beter Leven-keurmerk van de Dierenbescherming. Vele Nederlandse supermarkten volgden het voorbeeld. Nu heeft Boni als laatste supermarkt aangekondigd uiterlijk eind 2023 alleen nog kip te verkopen met ten minste één Beter Leven-ster.

Wakker Dier zet zich al negen jaar in voor het welzijn van kippen. Campagneleider van dierenwelzijnsorganisatie Wakker Dier Anne Hilhorst is ‘trots’ dat de Nederlandse supermarkten nu kiezen voor ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .