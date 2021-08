Zwangeren hebben roken naast zich neergelegd; nu stress nog

Een kwart van de zwangeren kampt met te veel stress. Hun kinderen hebben meer kans op onder meer adhd, angststoornissen en kanker. Naast werkdruk en angst voor de bevalling is ook sociale media een boosdoener.

Gastel

Het goede nieuws, schrijft psychotherapeut Diana de Koning in haar boek Baby’s onder stress (Uitgeverij SWP), is dat zwangere vrouwen steeds gezonder leven. Zo stak eind jaren tachtig nog zestien procent geregeld een sigaret op. Tegenwoordig is dat zeven procent. Ook betere leefgewoonten qua eten en drinken dragen bij aan een dalend aantal miskramen en infecties. Baby’s hebben minder vaak hersenbeschadigingen, aangeboren afwijkingen, groei- en ontwikkelingsproblemen en astma.

Toch waarschuwt De Koning, die directeur is van drie kraamzorgbedrijven: ‘Aan de buitenkant zien veel moeders met hun avocadobroodjes en smoothies er misschien gezond uit, maar onder de oppervlakte woekert wel degelijk een probleem.’ Stress. Een kwart..

