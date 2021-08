De een bewaart levenswijsheden op tegeltjes, de ander in z’n hart. Ide Westra (82) uit Sint Jacobiparochie is er een van de eerste categorie. Met de schatten die staan opgetast in het ‘sneuphok’ - snuffelschuur - achter zijn huis, kun je zeker drie seizoenen Tussen kunst en kitsch vullen. Westra laveert tussen de meubels, vazen, kopjes, schotels, lampen en wat niet al naar een vitrine, waar hij een Delfts blauwe asbak opduikelt - 5 euro - met een spreuk die we zo kunnen adopteren als motto van deze fietsserie: ‘Foar de wyn is elts in hurdrider’ - voor de wind is iedereen een hardrijder. Dat roept natuurlijk allerlei moeilijke vragen op over de omgang met tegenslagen in het leven, maar die parkeren we voor het gemak even in het sneuphok van Westra.