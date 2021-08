De twee werelden in Valkenburg

Valkenburg

De zon straalt op de oude stadsmuur en kasteelruïne van Valkenburg. In het centrum van de vestingstad is het gezellig druk. Gezinnen en wielrenners genieten op het terras van hun vakantie. Souvenirwinkeltjes doen het goed. In het zuidelijke, iets hoger gelegen deel van de stad herinnert niets aan de overstromingen van half juli. Maar wie de Grotestraat bewandelt, wordt plotseling met de neus op de feiten gedrukt. Vier afzetschermen blokkeren de toegang. ‘Hier wordt druk gewerkt aan de opbouw na de wateroverlast. U mag er dus nu even niet in’, staat op een roze spandoek, in de hoek een hart met de woorden ‘Valkenburg samen sterk!’.

Iets verderop ligt een houten voetbaltafel op straat, eronder wat losse planken, links een st..

