‘Milde vormen van vaccinatieplicht denkbaar’

Groningen

Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) is heel resoluut in zijn mening over verplichte vaccinatie. Hij is ertegen en vindt de Grondwet aan zijn zijde. Een werkgever mag zijn personeel niet verplichten zich te laten vaccineren tegen corona, staat op de overheidssite. Maar de praktijk van alledag is ingewikkelder en de discussie over zo’n plicht is niet zwart-wit. ‘Wat is verplichte vaccinatie’, vraagt Brigit Toebes zich af. Ze is hoogleraar gezondheidsrecht in internationaal perspectief aan de Rijksuniversiteit Groningen. ‘Van het verplicht vaccineren van het hele volk is geen sprake. Wat je wel ziet, is dat er voorwaarden worden gesteld om deel te nemen aan een voorziening. Eerst was het die dansschool in Utrecht, daarna horec..

