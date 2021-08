Jongvolwassenen zijn vaker wat minder gelukkig. ‘Er is een groep die achterblijft bij de rest’

Hoewel het welzijn in Nederland op een hoog niveau ligt, voelen meer mensen zich ongelukkig dan in eerdere jaren. Met name onder jongeren, in de leeftijd van 18 tot 25 jaar, is er vaker sprake van zich ongelukkig voelen.

Den Haag

‘Het gaat echter om een gradueel verschil’, legt onderzoeker Moniek Coumans uit. ‘Over het algemeen is het niet zo dat het welzijn bij jongeren zorgwekkend is. Nog steeds is 87,5 procent gelukkig en 86 procent tevreden met het eigen leven. 2,6 procent van de ondervraagde jongeren gaf aan zich ongelukkig te voelen.’ Samen met Jacqueline van Beuningen deed Coumans onderzoek voor het Centraal Bureau voor de Statistiek. Hun onderzoek strekt zich uit over de jaren 2013-2019, dus de tijd dat er nog geen sprake was van de coronapandemie. Het kan zijn dat die pandemie de ongelijkheid in welzijn in Nederland heeft vergroot, stellen de auteurs. Vooralsnog laten cijfers van het SCP en het CBS niet zien dat er sprake is van een ‘algehele dal..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .