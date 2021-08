Een kijkje bij de vogelopvang: ‘Negen van de tien vogels hebben iets dat hun door mensen is aangedaan’

Moddergat

‘Zolang er leven is, is er hoop’, zegt Eelke Jan Wiersma, terwijl hij naar een jonge houtduif kijkt die in een doorzichtig, plastic kooitje zit. De grijzige vogel met rommelig verenpak heeft een beetje bloed om zijn snavel. ‘Hopelijk is hij van binnen niet kapot. De eerste drie dagen zijn cruciaal. Overleeft een vogel die, dan redt hij het vaak wel. Ik schat dat van de vijf vogels die worden binnengebracht, er drie het overleven.’ Wiersma is de beheerder van De Fûgelpits - Fries voor vogelopvang. De opvang is gevestigd in een voormalige varkenshouderij in het Friese Moddergat, vlak bij het Lauwersmeer en de Waddenzee. Vanaf het erf kijk je uit op de Waddenzeedijk.

De Fûgelpits is gespecialiseerd in het behandelen van vogels..

