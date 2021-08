Etappe 21 - André Hazes draaien, lunchen en bidden met Dennis die om geld vroeg op Vlieland

‘Hallo meneer, heeft u wat geld voor een borrel? Ik ben gisteravond ontslagen bij hotel Westcord, dus nu sta ik op straat.’ Om onduidelijke redenen word ik door daklozen geregeld uitverkoren voor aanspraak, maar in de drukke Dorpsstraat van het meest elitaire Waddeneiland had ik dit niet verwacht. Zijn eerlijkheid - geen smoesjes, hij wil gewoon drinken - is plezierig, dus even later zit ik met Dennis van Rijswijk (46) op een terras van dezelfde Harry Westers wiens manager hem ontslagen heeft - dat vindt hij wel een goeie grap. Hij stelt voor dat we mijn telefoon zullen gebruiken om muziek te luisteren; even later draaien we op volle sterkte André Hazes: ‘Ik leef mijn leven zoals ik dat wil’. Woord voor woord zingt hij mee, en hij zet ex..

