‘In plaats van elkaar vliegschaamte aan te praten, moeten we de vinger richten op politici die luchtvaart stimuleren’

Amersfoort

‘We kunnen de doelstellingen van Parijs nog halen’, zegt Heleen de Coninck, hoogleraar aan de Technische Universiteit Eindhoven, ‘als we drastisch minder broeikasgassen gaan uitstoten.’ De Coninck, die eerder bij het Energieonderzoek Centrum Nederland aan internationaal energie- en klimaatbeleid werkte en meeschreef aan het IPCC-rapport uit 2018, kent de onderzoeken door en door. Toch is ze hoopvol. ‘We zijn in Nederland ambitieuzer dan ooit. Het is niet ambitieus genoeg, maar we voorkomen al een hoop uitstoot. De ergste scenario’s, waarbij de aarde vijf graden Celsius zou opwarmen, gaan waarschijnlijk niet uitkomen.’

Mensen moeten uitkijken voor fatalisme, vindt De Coninck. ‘Het is altijd de moeite waard ..

