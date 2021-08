VN-panel IPCC: klimaatverandering gaat steeds sneller, de mens is ‘onmiskenbaar’ de oorzaak

Het klimaat is in een razendsnel tempo bezig te veranderen, en het is onmiskenbaar dat de mens daarvan de oorzaak is. Alleen als de uitstoot van broeikasgassen in de komende decennia fors daalt, kan de opwarming beperkt blijven tot 2 graden, zoals afgesproken in het Parijs-akkoord.

Dat staat in het nieuwe en zesde klimaatrapport van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), de toonaangevende klimaatwerkgroep van de Verenigde Naties. De wetenschappers citeren daarin 14 duizend onderzoeken, waarvan de meeste nieuw zijn. Het IPCC-rapport geldt als richtinggevend voor het klimaatbeleid van regeringen wereldwijd.

Sinds het begin van de christelijke jaartelling is de temperatuur op aarde nooit zo snel en hoog gestegen als nu, constateert het IPCC. De aarde zit inmiddels aan ruim 1 graad opwarming door menselijk toedoen – volgens de beste schattingen was het in de periode 2010-2019 precies 1,07 graad warmer dan in het tijdvak 1850-1900.

Wat is het IPCC?Het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) is een wis..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .