Eigen kerkje aan huis in Hindeloopen

Wie woont hier?

Hier woont de familie Stalmann. Maar ooit was op deze plek de grootste doopsgezinde gemeente van Friesland, die ‘de Grote Vermaning’ werd genoemd. De straatnaam komt hier ongetwijfeld vandaan. In de negentiende eeuw werd de kerk al verkleind: een deel werd omgebouwd tot ‘kosterij’. De kerk kreeg de huidige voorgevel in 1931. Uiteindelijk werd in 2003 de laatste kerkdienst gehouden. De elf gemeenteleden konden het gebouw niet meer onderhouden.

De kerk werd toen een opslagplaats voor meubels, deed ook dienst als cultureel centrum en werd in 2016 weer helemaal gerenoveerd door de huidige eigenaars, vertelt makelaar Paul Lindeboom van Makelaardij Friesland. ‘Zij verhuurden de kerkzaal, bijvoorbeeld voor ontmoetingen..

