Het jacobskruiskruid lijkt vrolijk spul, maar is een plaag voor het vee: ‘Hoe natuurlijk is het?’

Boeren maken zich zorgen over het oprukkende jakobskruiskruid, waar koeien en paarden doodziek van kunnen worden. Ooit werd het kruid ingezaaid in bermen om de biodiversiteit te bevorderen. Nu wil de plant niet meer zomaar verdwijnen.

Dwingeloo

Met twee handen om de stengel rukt Dirk Bruins het jakobskruiskruid uit de grond aan de rand van zijn weiland in Dwingeloo. De melkveehouder is geen liefhebber van de plant. Vorige zomer zag hij dat de huid van een van zijn koeien losliet, ‘een heel akelig gezicht’. Hij liet er een veearts naar kijken, die hem vroeg of het dier soms jakobskruiskruid had gegeten.

Boerenbelangenclub LTO – Bruins is voorzitter van LTO Noord – maakt zich zorgen over het oprukken van de vrolijke gele plant. De vereniging roept gemeenten, provincies, waterschappen en andere terreinbeheerders op om het kruid rond weidegronden terug te dringen. Vijftien jaar geleden begonnen provincies met het toevoegen van het kruid aan zaaimengels om bermen te verstevi..

