Erwin portretteert mensen die net als hij een taalstoornis hebben: ‘We zijn niet gek’

Spreken in telegramstijl, geschreven tekst niet herkennen, andere woorden zeggen dan bedoeld, moeite met gebaren, niet kunnen herhalen wat eerder is gezegd: afasie komt voor in verschillende vormen. Het is maar net welk gedeelte van de hersenen is beschadigd. Meestal is de oorzaak een herseninfarct of -bloeding, soms een ongeluk, ontsteking of vergiftiging.

Een van hen is Edwin Kooren, die in 2014 een beroerte kreeg na een chemobehandeling tegen kanker. Hij was toen 38 jaar. Die getallen typt hij in de chatbox tijdens dit interview via Zoom. Ze uitspreken is lastig. Soms vraagt hij Roswitha Eshuis, met wie hij de expositie De A(fasie)-Factor maakte, om zijn antwoorden te verduidelijken of aan te vullen. Lezen lukt ..

