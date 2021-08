De Duitser Arnold Janssen probeerde de wereld bekeren vanuit het Limburgse kloosterdorp Steyl

Steyl is een dorpje in het midden van Limburg, ten zuiden van Venlo. Het dorp ligt ingesloten tussen de rivier de Maas en de grens met Duitsland. Vlakbij de Maasoever staat het opvallendste gebouw van het dorp: de kloosterkerk aan de St. Michaelstraat. De twee spitse torens van de kerk zijn van verre te zien. Steyl is een kloosterdorp. Drie kloostergebouwen zijn nog als klooster in gebruik, waaronder het Missiehuis St. Michael.

Duitsland – Nederland is een serie over het gemeenschappelijk verleden van beide landen, met het oog op de Bondsdagverkiezingen van 26 september. Aflevering 6: op de vlucht voor Bismarck.

Daar bevindt zich de graftombe van de man aan wie het dorp al deze gebouwen te danken heeft: Arnold Janssen (1837-1909). Hij..

