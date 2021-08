Volkstuinders zijn bezorgd om behoud tuinen in grote steden, terwijl er al een tekort is

Amsterdam / Rotterdam

Corona heeft de volkstuin een nieuwe impuls gegeven. Het tekort aan tuinen om de eigen sla en spruitjes te telen, dahlia’s en gladiolen te kweken of gewoon in een hangmatje te lummelen, is nog nooit zo groot geweest. Dat is niet alleen in Nederland het geval. Ruud Grondel, voorzitter van de AVVN Samen natuurlijk tuinieren (Voorheen: het Algemeen Verbond van Volkstuindersverenigingen in Nederland) kreeg van de Franse zustervereniging al de vraag of het ‘bij jullie ook zo’n gekkenhuis is’.

Veel volkstuinverenigingen hebben een wachtlijst, niet zelden één die haast net zo lang is als de ledenlijst. ‘Amsterdam telt, verdeeld over 39 complexen, zesduizend volkstuinen en er staan vijfduizend mensen op de wachtlijst’, illust..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .