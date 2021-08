Een baan om je vingers bij af te likken

Door alle versoepelingen is er deze zomer steeds meer mogelijk. Hoe vullen jongeren hun zomer? Het Nederlands Dagblad laat in deze serie jongeren aan het woord over hun zomerplannen. Vandaag Loran van Zutphen (21) uit Erp, zij heeft een smakelijk bijbaantje bij een aardbeiendrive-in.

‘Deze zomer werk ik bij de aardbeiendrive-in in Uden. Nog geen honderd meter van de drive-in worden de aardbeien gekweekt en tijdens werkuren worden deze om de paar uur in busjes aangeleverd. Ik sta dan samen met zo’n vijf collega’s in een grote kraam die de vorm heeft van een aardbei. Ons concept lijkt op het concept van de McDrive. Klanten rijden in hun auto langs het luik en geven hun bestelling op. We verkopen verse wafels met aardbeien en slagroom, aardbeiensmoothies, aardbeien die overgoten zijn met chocolade en natuurlijk gewone aardbeien. De bestelling wordt dan ter plekke gemaakt en de klanten betalen en pakken de bestelling vanuit hun autoraampje. Dicht bij de drive-in is een grasveldje waar mensen soms parkeren en ergens gaan ..

