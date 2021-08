Twentse krentenwegge

Kneed alle ingrediënten goed door elkaar. Laat het deeg 30 minuten rijzen en warm de oven op: 220 graden. Doe het deeg in een ingevet bakblik (30 centimeter doorsnee) in de oven en bak het deeg gedurende 80 minuten op 165 graden in het midden van de oven. (Krentenwegge bak je namelijk in een oven waarvan de temperatuur dalende is.)

500 gr bloem

8 gr zout

100 gr boter

3 gr citroenschil (zest)

300 ml water

750 gr krenten en rozijnen

80 gr gist

evt. kruiden en specerijen naar smaak

