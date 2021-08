Sean is een autocoureur en de alleenstaande vader van Gracie. Zijn carrière is steeds succesvoller, maar wanneer de nieuwe en getalenteerde Ray Reed zijn plaats als nummer één dreigt in te nemen, maakt Sean een keuze die later zijn hele leven zal veranderen. Een film over vergeving, liefde voor de mensen om je heen en het belang van vooruitkijken in het leven, in plaats van je te concentreren op wat er is gebeurd. Geregisseerd door Judd Brannon, met acteurs Gary Graham, Faith Renee Kennedy, Robert Amaya, Andrew Cheney en Cameron Arnett.

